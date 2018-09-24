Осень реформ: что ожидает украинцев в новом политическом сезоне - ВИДЕО

Генеральный директор Международного военного штаба НАТО, а также генерал-лейтенант Ян Брукс отметил прогресс с реформами в украинском государстве. В то же время он подчеркнул, что в Украине необходима и политическая реформа, чтобы довести до конца судебную систему.
Мир идет по безуглеродному пути развития энергетики. В этом плане Украина взяла на себя определенные обязательства перед Евросоюзом. А именно, пообещала перевести 11% источников в общем энергобалансе страны на альтернативные способы добычи — рассказал в интервью телеканалу «Первый Деловой» президент Энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин.