Меркель отказалась посещать праздничный банкет в честь Эрдогана

Об этом сообщает Spiegel.

Как отмечается, в последнее время между ФРГ и турецким правительством наблюдается охлаждение отношений. Предполагается, что "отдаление" произошло после задержания в Турции немецких граждан, журналистов и правозащитников. В связи с этим отсуствие на бенкете немецкого канцлера может свидетельствовать о политическом сигнале.

Ангела Меркель на подобные мероприятия не всегда дает положительный ответ.

В последний раз Меркель посетила такое приглашение по случаю визита британской королевы в 2015 году. Вместе с тем ее не было на событии по случаю визита президента Китая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чем дольше Дональд Трамп остается на своем посту, тем выше риск того, что в Германии возьмут верх антиамериканские силы и подтолкнут страну в объятия России и Китая.