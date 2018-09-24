19:18 24.09.2018 | Общество | Новости
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Меркель отказалась посещать праздничный банкет в честь Эрдогана

Канцлер Германии Ангела Меркель поведала, что не придет на праздничный банкет, который устраивает глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю визита президента Турции Тайипа Эрдогана.

Меркель отказалась посещать праздничный банкет в честь Эрдогана

Об этом сообщает Spiegel.

Как отмечается, в последнее время между ФРГ и турецким правительством  наблюдается охлаждение отношений. Предполагается, что "отдаление" произошло после задержания в Турции немецких граждан, журналистов и правозащитников. В связи с этим отсуствие на бенкете немецкого канцлера может свидетельствовать о политическом сигнале.

Ангела Меркель на подобные мероприятия не всегда дает положительный ответ. 

В последний раз Меркель посетила такое приглашение по случаю визита британской королевы в 2015 году. Вместе с тем ее не было на событии по случаю визита президента Китая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чем дольше Дональд Трамп остается на своем посту, тем выше риск того, что в Германии возьмут верх антиамериканские силы и подтолкнут страну в объятия России и Китая.


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