Мексика никогда не была заинтересована в дестабилизации ситуации в Колумбии

В официальном уведомлении властей говорится, что Мексика, уважая совместные соглашения, действуют в соответствии с международным правом и в соответствии с конституционными принципами.

Михико никогда не вмешивался в дела иностранных государств и не собирается изменять этой практике, поддерживая стабильность в регионе Центральной и Южной Америки.

Напомним, что 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее венесуэльский оппозиционер, бывший глава муниципальной полиции Сальваторе Луккезе взял на себя ответственность за организацию атаки дронов на президента Мадуро на параде в Каракасе.