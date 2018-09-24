09:40 24.09.2018 | Общество | Новости
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Мексика никогда не была заинтересована в дестабилизации ситуации в Колумбии

Правительство Мексики полностью отрицает свою причастность к попытке убийства венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом говорится на портале мексиканского правительства. 

Мексика никогда не была заинтересована в дестабилизации ситуации в Колумбии

В официальном уведомлении властей говорится, что Мексика, уважая совместные соглашения, действуют в соответствии с международным правом и в соответствии с конституционными принципами.

Михико никогда не вмешивался в дела иностранных государств и не собирается изменять этой практике, поддерживая стабильность в регионе Центральной и Южной Америки.

Напомним, что 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее венесуэльский оппозиционер, бывший глава муниципальной полиции Сальваторе Луккезе взял на себя ответственность за организацию атаки дронов на президента Мадуро на параде в Каракасе. 


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