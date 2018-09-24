Колумбия продолжает оставаться самым большим рынком производства кокаина

В Колумбии в прошлом году "урожай" выращивание кокаиновых культур увеличился на 25 000 га с 2016 года. Таким образом, площадь земель под выращивание коки выросла на 17 процентов.



Общая стоимость такого количества кокаина составляет 2700000000 долларов на "черном рынке". Огромные заработки привлекают множество молодежи, которых соблазняют большими заработками, из-за чего уровень преступности в стране ежегодно продолжает расти.

Однако, стоит отметить шаги государства, направленные на сокращение производства этой культуры. Так, к примеру, Колумбия подписала с ООН на сумму 300 млн долларов, направленную на сокращение кокаиновых посевов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники пограничной службы в бельгийском порту Антверпена конфисковали партию кокаина на сумму свыше 75 миллионов евро.