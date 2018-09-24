Киевские судьи получают угрозы на Viber

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда, 24 сентября.

Как отмечается, сообщения содержат угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением дел, которые касаются интересов определенного лица. Речь идет об адресате под именем "тризуб", которого среди личных контактов судей нет. Так, шантажисты предупреждают чиновников о том, что знают, каким путем она едет с работы, с кем общается, какой службой перевозок пользуется, и услугами которой больницы пользуются члены ее семьи.

В этой связи судьи Шевченковского райсуда обратились к Высшему совету правосудия и Генеральной прокуратуре Украины с сообщением о вмешательстве в профессиональную деятельность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины назначила двух судей Конституционного суда Украины. Соответствующее решение было принято на вечернем заседании парламента. Так, народные депутаты назначили судьями КСУ Ирину Завгороднюю и Олега Первомайского. Их кандидатуры поддержали 230 народных депутатов.