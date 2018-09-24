18:05 24.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевские судьи получают угрозы на Viber

Судьи Шевченковского районного суда города Киева на личные мобильные телефоны через приложения Viber стали получать угрозы.

Киевские судьи получают угрозы на Viber

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда, 24 сентября.

Как отмечается, сообщения содержат угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением дел, которые касаются интересов определенного лица. Речь идет об адресате под именем "тризуб", которого среди личных контактов судей нет. Так, шантажисты предупреждают чиновников о том, что знают, каким путем она едет с работы, с кем общается, какой службой перевозок пользуется, и услугами которой больницы пользуются члены ее семьи.

В этой связи судьи Шевченковского райсуда обратились к Высшему совету правосудия и Генеральной прокуратуре Украины с сообщением о вмешательстве в профессиональную деятельность. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины назначила двух судей Конституционного суда Украины. Соответствующее решение было принято на вечернем заседании парламента. Так, народные депутаты назначили судьями КСУ Ирину Завгороднюю и Олега Первомайского. Их кандидатуры поддержали 230 народных депутатов.


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