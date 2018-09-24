04:00 24.09.2018 | Общество | Новости
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В Швейцарии еще один кантон запретил носить паранджу

В Швейцарии кантон Санкт-Галлен запретил ношение паранджи.

В Швейцарии еще один кантон запретил носить паранджу

В воскресенье, 23 сентября, жители кантона высказались на референдуме за запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. За соответствующую правовую норму 23 сентября проголосовали 66,5% участников плебисцита.

Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на власти Санкт-Галлена, 33,5% высказались против запрета.

При этом явка на референдуме составила 35,8% от общего числа имеющих права голоса.

Таким образом, теперь лиц, которые "в общественном или доступном для других людей месте закутывают лицо, тем самым угрожая безопасности общества или религиозному и общественному миру", могут оштрафовать. Ожидается, что общешвейцарский референдум по этому вопросу пройдет в 2019 году.

Напомним, Санкт-Галлен стал вторым швейцарским кантоном, жители которого на референдуме поддержали эту правовую норму, которую в народе называют "запретом на паранджу".

Как сообщал УРА-Информ, в кантоне Тичино запрет был введен в 2016 году. С тех пор штраф или предупреждение получили менее 50 человек, подавляющее большинство которых были футбольными фанатами.


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