22:58 24.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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У США есть данные о командирах российских войск на Донбассе, - Волкер

Соединенные Штаты Америки имеют данные о численности, организации и командовании регулярных российских войск на Донбассе.

У США есть данные о командирах российских войск на Донбассе, - Волкер

Помимо регулярных войск Россия активно привлекает к участию в гибридной войне против Украины военных-контрактников. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, Штаты очень тщательно изучили этот вопрос. Есть хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники, - рассказал он, напомнив, что непосредственное управление "армейскими корпусами" оккупационных войск осуществляют офицеры Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Волкер заявлял, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину нужна власть, чтобы влиять за пределами РФ.


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