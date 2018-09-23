03:00 23.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Война-войной, а коммерция по-расписанию - в Виннице предприниматель продавал футболки с принтом Путина - ФОТО

В Виннице в одном из магазинов продавались патриотичные футболки с изображением российского президента Владимира Путина. Соответствующая публикация появилась на страница гражданского движения С14. 

Война-войной, а коммерция по-расписанию - в Виннице предприниматель продавал футболки с принтом Путина - ФОТО

В магазин к продавцу нагрянули активисты движения и "настойчиво" попросили отдать всю имеющуюся продукцию, которая затем была сожжена.

Примечательно, что местные жители периодически скупали подобный товар, не особо обращая внимание на моральную составляющую такой покупки.

"Это Винница ... Даже не Харьков или Одесса. Тряпки свободно продавались в местном магазине. С продавцами уже провели воспитательную беседу. С владельцем - еще впереди", - написал в комментариях глава организации Евгений Мазур.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Верховной Раде во время заседания почтили минутой молчания украинского диссидента Василия Стуса. Ряд нардепов вышли к трибуне парламента с плакатами.


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