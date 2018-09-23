21:15 23.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В воскресенье на Донбассе ранен один украинский военный

В течение дня воскресенья, 23 сентября, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В воскресенье на Донбассе ранен один украинский военный

При этом противник организовал бой, в результате которого украинский военный получил ранение. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, начиная с семи часов утра и до шести часов вечера российские оккупационные войска восемь раз применил вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Говоря о нарушениях режима прекращения огня боевиками, в пресс-центре отметили, что боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

На Горловском направлении боевики трижды применяли минометы 82-го калибра, обстреливая украинские опорные пункты в районах населенных пунктов Шумы, Южное и Майорск. В районе Новолуганское на Светлодарском направлении боевики 5 раз применили запрещенное вооружение, обстреляв позиции Объединенных сил из минометов калибра 82-мм, а затем - дважды совершив огневой налет минометами 120-го и 82-го калибров.

По опорным пунктам наших войск в районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь с применением вооружения боевых машин пехоты.

Напомним, 20 сентября боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом три раза противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, российские войска ов основном вели обстрел в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.


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