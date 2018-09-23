10:45 23.09.2018 | Общество | Новости
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В Китае запустили сверхзвуковой экспресс в Гонгконг

В Китае появился железнодорожный путь, который связал главный южнокитайский порт стран Гуанчжоу и Гонгконг. Об этом передает Xinhua.

В Китае запустили сверхзвуковой экспресс в Гонгконг

Первый рейс стартовал сегодня, 23 сентября в 7.00 по местному времени (1:00 по киевскому). Сверхзвуковой экспресс преодолел расстояние более 800 км всего за пол часа. 

Железная дорога из Шэньчжэня в китайской провинции Гуандун до Гонгконга является стратегически важным маршрутом на пути взаимодействия двух материковых государств. На этом участке железной дороги ежегодно фиксируется миллиардный пассажиропоток, не говоря уже о тоннажности, перевозимого груза.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство довольно достигнутыми результатами в сфере грузовых железнодорожных вагонов и планирует дерегуляцию в сфере тяги на путях " Укрзализныци".


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