Украина опасается провокаций России на Азовском море

Во внутренние воды Азовского моря были отправлены судна "Донбасс" и "Корец", которые сейчас находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.

Первый эсминец планируют использывать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. На его основе, вероятно, будет функционировать штаб будущей базы, места для проживания военнослужащих, склады и другие необходимые помещения, которых на сегодня в регионе нет.

Два судна будут проходить в акавторию Азовского моря через проход контролируемого русскими Керченского пролива и под конвоем российских военных катеров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет домогаться от иностранных партнеров поддержки в вопросе защиты акватории Азовского моря.