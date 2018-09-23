17:21 23.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204178:roman

Украина опасается провокаций России на Азовском море

Украина начинает перебрасывать части военно-морского флота на патрулирование акватории Азовского моря. Об этом передает "Украинскаий милитаристский портал".

Украина опасается провокаций России на Азовском море

Во внутренние воды Азовского моря были отправлены судна "Донбасс" и "Корец", которые сейчас находятся непосредственно перед мостом с полуострова Тамань в Крым.

Первый эсминец планируют использывать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. На его основе, вероятно, будет функционировать штаб будущей базы, места для проживания военнослужащих, склады и другие необходимые помещения, которых на сегодня в регионе нет.

Два судна будут проходить в акавторию Азовского моря через проход контролируемого русскими Керченского пролива и под конвоем российских военных катеров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет домогаться от иностранных партнеров поддержки в вопросе защиты акватории Азовского моря.  


Поделиться
Читайте также:
 
В Хмельницкой области загорелся цех по обработке дерева Украина теряет лидерства на рынке экспортеров мяса и молока Усик бросил вызов Энтони Джошуа: детали и подробности грядущего поединка Эксклюзив: "Открытые данные принесли экономике Украины более 700 млрд. долл.", — Е.Онилиогву
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив