14:52 23.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина на половину состоит из пенсионеров и детей - ФОТО

Начиная в 2014 года население Украины уменьшилось на 10 млн человек. Об этом свидетельствуют данные проекта Государственного бюджета Украины на 2019.

Украина на половину состоит из пенсионеров и детей - ФОТО

Согласно опубликованной информации, на 1 января 2018 года в нашей стране проживает 35,7 млн человек. Этот показатель приведен без учета 1,3 млн учтенных внутренне перемещенных лиц.

Примечательно, что буквально в мае этого года ведомство приводило совершенно иные данные. Так, по состоянию на 1 мая составила 42,3 млн человек, официальная перепись населения будет проводиться лишь в 2020 году. Вероятно, эти цифры исходили их статистики количества украинских избирателей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Государственная служба статистики начала подготовку к пробной переписи населения. В ведомстве также отметили, что во время пробной переписи населения предполагается использование современных инновационных технологий, сети интернет для сбора данных и внесения их в базу, а также дальнейшей обработки и создания сводных выходных таблиц. 


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