18:27 23.09.2018 | Общество | Новости
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Стало известно самое древнее существо, зародившиеся на планете Земля

Ученые и исследователи Research School of Earth Sciences, Australian National University назвали самое древнее живое существо, зародившееся на планете Земля. Об этом передает The Guardian.

Стало известно самое древнее существо, зародившиеся на планете Земля

Этим существом оказалась дикинсомния - эдакая мягкая симметричная лепешка, напоминавшая то ли перо, то ли пальмовую ветвь. Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых выяснилось, что на окаменелостях этих следов сохранились органические вещества. В них содержится высокая доля холестерина, что дает полное основание утверждать об органическом происхождении данных существ.

Такое "нечто" появилось до так называемого Кембрийского взрыва, случившегося примерно 540 миллионов лет назад. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специалисты из Стэнфордского университета заявили о том, что им удалось обнаружить древнейшие образцы пива.  


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