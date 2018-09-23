Прогноз погоды в Украине на сегодня: в Киеве до конца дня будет сохраняться переменная облачность

На западе страны сегодня существенно опустяться столбики термометров: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум составит 17-18 градусов выше нуля, ближе к вечеру стоит ожидать выпадения осадков. В высокогорье Карпат ожидается дождь, местами с мокрым снегом, ночью и днем в Карпатах ожидается до 6 градусов тепла.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях температура воздуха остановится на отметке в 19-21 градус тепла.

На юге страны: в Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура воздуха достигнет 23-25 градусов тепла и без осадков. Температура воды в Черном море - 15-16 с плюсом, в Азовском море - до плюс 17.

На востоке температура воздуха покамест будет сохраняться на уровне 22-23 тепла, ближе к вечеру градус упадет до 16-17 выше нуля.

Весь день в Киеве будет облачным. Ночью пошел дождь, но ближе к утру он закончился. До завершения дня осадков больше не ожидается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в субботу, 22 сентября, по всей территории страны сохранялось тепло, осадки ожидаются только в восточных регионах.