14:21 23.09.2018 | Общество | Новости
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Гуттериш призвал почтить минутой молчания погибших в ходе вчерашнего теракта в Иране - ВИДЕО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вооруженное нападение в Иране. Об этом говорится в сообщении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

Гуттериш призвал почтить минутой молчания погибших в ходе вчерашнего теракта в Иране - ВИДЕО

Вчера, 22 сентября, в ходе военного парада в Иране неизвестные открыли огонь по зрителям и офицерам. Зрители восприняли стрельбу как часть военного шоу. Но, когда послышались крики раненых, началась паника. По предварительным данным, убиты как минимум 10 человек, более 20 получили ранения. 

"Генеральный секретарь осуждает сегодняшнюю атаку в городе Ахваз на юго-западе Ирана, в результате которой, как сообщалось, погибли много человек, включая детей. Он выражает соболезнования семьям жертв и правительству, а также народу Ирана", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в городе Ахваз на юге Ирана во время военного парада произошел теракт


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