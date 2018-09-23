Гуттериш призвал почтить минутой молчания погибших в ходе вчерашнего теракта в Иране - ВИДЕО

Вчера, 22 сентября, в ходе военного парада в Иране неизвестные открыли огонь по зрителям и офицерам. Зрители восприняли стрельбу как часть военного шоу. Но, когда послышались крики раненых, началась паника. По предварительным данным, убиты как минимум 10 человек, более 20 получили ранения.

"Генеральный секретарь осуждает сегодняшнюю атаку в городе Ахваз на юго-западе Ирана, в результате которой, как сообщалось, погибли много человек, включая детей. Он выражает соболезнования семьям жертв и правительству, а также народу Ирана", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в городе Ахваз на юге Ирана во время военного парада произошел теракт.