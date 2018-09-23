Белорусы будут ремонтировать трассу "Киев-Одесса"

На участке км 128+028 - км 143+028 длиной 15 километров будет произведен капитальный ремонт. При этом ремонтные работы будут производить беларусы.

Как сказано на сайте системы "Прозорро" 19 сентября тендер по заказу Службы автомобильных дорог в Киевской области выиграла белорусская компания "Строительно-монтажный трест №8". Она произведет средний ремонт автодороги М-05 Киев - Одесса за 695 миллионов гривен.

Пори этом гарантийный срок на дорожную одежду составляет десять лет. С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно оно выиграло тендеров в Украине на 1,33 млрд гривен, из которых этот - самый большой.

Допущенными конкурентами были ООО "Автомагистраль-Юг", ООО "Техно-Строй-Центр" и ООО "ПБС". В активных торгах ожидаемая стоимость закупки упала на 17%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Владимира Гройсмана, впервые правительство выделило 11 миллиардов гривен, а это в четыре раза больше чем когда-либо. "Теперь важно, чтобы на местах не разворовывали по карманам и не бросали этот асфальт в лужи, а здесь надо ответственность", - отметил он.