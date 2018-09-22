04:00 22.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине практически не осталось больших мегаполисов

Днепр официально перестал быть городом-миллиоником. Об этом свидетельствуют данные сайта Госстатистики.

В Украине практически не осталось больших мегаполисов

Согласно опубликованной информации, в июне-августе в Днепре было зафиксировано 996 тысяч 787 жителей. В то же самое время, полгода назад этот показатель составлял 998 тысяч 646 человек, а по городу Днепр (горсовет) - 1 миллион 1 тысяча 100 человек.

Таким образом, подсчитали специалисты Госстата, из города выехали 3 тысячи 719 человек. Такими темпами до 2030 года средняя численность населения Днепра может сократить до 500 тыс человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", согласно данным Госстата, товарооборот розничной торговли Украины в первые восемь месяцев года в сопоставимых ценах увеличился на 5,4 процентов. 


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