В Украине практически не осталось больших мегаполисов

Согласно опубликованной информации, в июне-августе в Днепре было зафиксировано 996 тысяч 787 жителей. В то же самое время, полгода назад этот показатель составлял 998 тысяч 646 человек, а по городу Днепр (горсовет) - 1 миллион 1 тысяча 100 человек.

Таким образом, подсчитали специалисты Госстата, из города выехали 3 тысячи 719 человек. Такими темпами до 2030 года средняя численность населения Днепра может сократить до 500 тыс человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", согласно данным Госстата, товарооборот розничной торговли Украины в первые восемь месяцев года в сопоставимых ценах увеличился на 5,4 процентов.