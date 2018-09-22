23:00 22.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В базу "Миротворца" начали вносить попадать украинские граждане

На портале знаменитой базы "Миротворца" стали появляться имена жителей Закарпатье, которые подали заявки на получение венгерского паспорта. 

В базу

Конфликт интересов вызвал бурные дискуссии в отношении необходимости внесения имен простых украинцев на сайт.

"Первая пятерка нарушителей Конституции и Закона Украины о гражданстве зафиксирована в Чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены" - говорится в уведомлении.

Напомним, в СМИ появилось видео, на котором граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово получают венгерские паспорта в обмен на присягу верности Венгрии. При этом их призывают скрывать этот факт от украинских властей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта " Миротворец".
 


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