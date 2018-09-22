11:45 22.09.2018 | Общество | Новости
100204134:roman

Сегодня отмечают Всемирный день "Без авто"

Сегодня, 22 сентября, автомобилисты пересядут на велосипеды в честь Международного дня без машин. Об этом говорится на официальном сайте ООН. 

Сегодня отмечают Всемирный день

Отмечать эту дату начали еще с середины прошлого века. Из-за резко ухудшившихся климатических условий, специалисты стали мотивировать граждан пользоваться более безопасными видами транспорта, вроде велосипеда, а наше время электрокаров.

В странах Западной Европы, например, принято поощрять инициативу сознательных водителей. Шоферам предлагают пересесть с автомобилей на более экологичные виды транспорта, а за это награждают разными призами и подарками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине свой профессиональный праздник отметили спасатели, с чем их и поздравляем.


Поделиться
Читайте также:
 
На дорогах Киевщины появится новый отряд патрульной полиции - ФОТО Месси признан лучшим игроком недели по версии ЛЧ США не будут вступать в переговоры с Ираном Прогноз погоды в Украине на сегодня: в столице сегодня будет солнечно и ясно
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив