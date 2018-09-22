Сегодня отмечают Всемирный день "Без авто"

Отмечать эту дату начали еще с середины прошлого века. Из-за резко ухудшившихся климатических условий, специалисты стали мотивировать граждан пользоваться более безопасными видами транспорта, вроде велосипеда, а наше время электрокаров.

В странах Западной Европы, например, принято поощрять инициативу сознательных водителей. Шоферам предлагают пересесть с автомобилей на более экологичные виды транспорта, а за это награждают разными призами и подарками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине свой профессиональный праздник отметили спасатели, с чем их и поздравляем.