13:22 22.09.2018 | Политика | Новости
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Россия к 2024 году намерена полностью взять контроль над Черным и Азовскими морями

Россия перебросит часть своих подводных лодок в акавторию Азовского и Черного морей. Об этом передает CNBC.

Россия к 2024 году намерена полностью взять контроль над Черным и Азовскими морями

Согласно опубликованной информации, новые атомные подлодки будут оснащены гиперзвуковым оружием. Сотрудники телеканала из собственных источников узнали, что это подлодки "Борей 2" или "Борей А" - четвертое поколение субмарин с баллистическими ракетами и ядерными боеголовками средней и малой дальности.

Кроме того, подводный боевой модуль может нести на себе 20 ракет типа "Булава", которая сможет переносить до десяти ядерных и гиперзвуковых блоков. В свою очередь, США готовы в случае необходимости перебросить в Средиземное море свои боевые подлодки "Огайо", оснащенные ракетными комплексами "Томагавк" и "Байт".

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет домогаться от иностранных партнеров поддержки в вопросе защиты акватории Азовского моря.  


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