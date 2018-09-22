09:55 22.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине на сегодня: в столице сегодня будет солнечно и ясно

Сегодня, 22 сентября по всей территории страны будет тепло, осадки ожидаются только в восточных регионах. Об этом передает Украинский гидрометцентр.  

Прогноз погоды в Украине на сегодня: в столице сегодня будет солнечно и ясно

На западе страны сегодня тепло: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 24-26 градусов выше нуля.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров остановятся на отметке в 25-27 градусов тепла.

На юге страны: в Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура воздуха достигнет 28-29 градусов тепла и без осадков. Температура воды в Черном море - 17-19 с плюсом, в Азовском море - до плюс 18.  

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 23-25 тепла, ближе к вечеру стоит ожидать выпадения осадков в виде дождя с грозами.

Весь день небо в Киеве будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в пятницу, 21 сентября, во всех областях Украины наблюдалась теплая погода без осадков.


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