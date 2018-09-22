01:00 22.09.2018 | Общество | Новости
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Первые марсиане могут не дожить до своего возвращения на Землю

Новое исследование ESA ExoMars показало миру новые подробности опасного космического путешествия для первых пионеров, желающих ступить на поверхность "Красной планеты". 

Первые марсиане могут не дожить до своего возвращения на Землю

Сотрудник Болгарской академии наук Йорданка Семкова подсчитала, что количество получаемой космонавтами радиации составит опасную дозу, что может послужить ранней смертности человека.

"У планеты нет толстой атмосферы и магнитного слоя, способных защитить их от вредных космических лучей", - говорится в результатах исследования.  

Напомним, что радиация исходит от космических лучей — заряженных атомов, движущихся в космосе в сторону нашей Солнечной системы, избежать ее не представляется возможным даже с технической точки зрения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал старт Big Fucking Rocket (BFR) SpaceX. Это ракета, которая сможет осуществлять полеты по всему миру, к Луне и даже к Марсу


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