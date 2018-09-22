Йемену грозит страшная гуманитарная катастрофа

О постоянно ухудшающееся ситуации в стране доложил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По его словам, гражданская война и вооруженное противостояние с соседними странами негативно отображается на жизни рядового населения: девальвация валюты, эпидемии холеры и туберкульоза, нехватка продуктов питания и питьевой воды, а также элементарных средств существования заставляют многих жителей мигрировать из государства.

Ранее в ООН с критикой выступили в адрес решения блокады Йемена, жертвами которого станут миллионы жителей страны.

Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла, с другой − правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Их поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Йемене сохраняется высокий риск возникновения новой эпидемии холеры.