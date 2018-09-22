02:00 22.09.2018 | Общество | Новости
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Экзотические выборы в Перу: Гитлер, Ленин и компания принялись бороться за депутатство

В Перу накануне регионаьных выборов разгорелся "фамильный" скандал. Об этом передает Meduza.

Экзотические выборы в Перу: Гитлер, Ленин и компания принялись бороться за депутатство

История вокруг регионального кандидатства попала на местное телевидение. Так, житель Перу по имени Гитлер Альба Санчес выдвинул свою кандидатуру на пост главы округа Юнгар.

Затем, правда, оказалось, что его не могут внести в список кандидатов, так как поступило заявление с требованием отказать ему в праве баллотироваться на этот пост.

Примечательно, что заявление написал перуанец по имени Ленин Владимир Родригес Вальверде из того же округа, который теперь и сам подумывает ввязаться в избирательную кампанию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Перу отказывается принимать венесуэльских мигрантов, которые пытаются нелегально устроиться на работу в их стране.


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