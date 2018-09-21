08:58 21.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь

За минувшие сутки четверг, 20 сентября, боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь

При этом три раза противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, российские войска ов основном вели обстрел в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

В основном стреляли из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино враг обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 82-го калибра.

На Луганском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского боевики совершили огневой налет с применением минометов калибра 120-мм.

Кроме того в четверг утром враг применил артиллерию калибра 122-мм по населеннам пунктам Широкино на Приазовье.

По данным украинской разведки, уничтожены двое боевиков, еще четверо ранены.

С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском и Водяного на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников на сегодняшний день также нет.

Напомним, за минувшие сутки вторник, 18 сентября, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий вчера погибли двое наших военных. Еще один военнослужащий получил легкие ранения.


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