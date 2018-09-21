За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь

При этом три раза противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, российские войска ов основном вели обстрел в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

В основном стреляли из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино враг обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 82-го калибра.

На Луганском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского боевики совершили огневой налет с применением минометов калибра 120-мм.

Кроме того в четверг утром враг применил артиллерию калибра 122-мм по населеннам пунктам Широкино на Приазовье.

По данным украинской разведки, уничтожены двое боевиков, еще четверо ранены.

С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском и Водяного на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников на сегодняшний день также нет.

Напомним, за минувшие сутки вторник, 18 сентября, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий вчера погибли двое наших военных. Еще один военнослужащий получил легкие ранения.