06:30 21.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в пятницу сухо и тепло

В пятницу, 21 сентября, во всех областях Украины ожидается теплая погода без осадков.

В Украине в пятницу сухо и тепло

Температура воздуха днем поднимется до 26-28 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный ветер, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня до обеда продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Осадков в столице синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла. Днем потеплеет до 26-28 градусов.

На западе Украины сегодня также сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 9-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

На севере страны в пятницу будет сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

В центре Украины осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

На юге страны сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-16 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 23-29 градусов.

В Крыму также сохранится жаркая и сухая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-16 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов.

Народный прогноз: 21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.


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