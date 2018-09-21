В Эстонии за решетку попал поклонник "русского мира"

Сообщается, что задержанный сам признался в сотрудничестве с работниками ГРУ. Мужчина поддерживал с ними контакт на протяжении двух лет. С 2016 года он согласился участвовать в направленной против Эстонии.

В его задачи входило нанесение вреда внутренней и внешней безопасности Эстонии.

Все свои записи он передавал по телефону, через электронные письма и сообщения, а также на встречах на территории России на конспиративных квартирах или "условных" точках.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Голосеевском суде Киева прошло заседание по делу бывшего переводчика Гройсмана Станислава Ежова.