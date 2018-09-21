20:22 21.09.2018 | Общество | Новости
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В Эстонии за решетку попал поклонник "русского мира"

Харьюский уездный суд приговорил гражданина Эстонии приговорил гражданина РФ к двум годамд лишения свободы за шпионаж в пользу последней. Об этом передает Postimees.

В Эстонии за решетку попал поклонник

Сообщается, что задержанный сам признался в сотрудничестве с работниками ГРУ. Мужчина поддерживал с ними контакт на протяжении двух лет. С 2016 года он согласился участвовать в направленной против Эстонии.

В его задачи входило нанесение вреда внутренней и внешней безопасности Эстонии.

Все свои записи он передавал по телефону, через электронные письма и сообщения, а также на встречах на территории России на конспиративных квартирах или "условных" точках.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Голосеевском суде Киева прошло заседание по делу бывшего переводчика Гройсмана Станислава Ежова.


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