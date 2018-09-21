Кабмин просит СНБО ввести санкции против российских издательств

Кабмин просит ввести санкции против издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины. Как написал в своем Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, правительство приняло решение.

Должны быть введены персональные экономические санкции против российских издательств, которые являются лидерами по производству и распространению книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению украинского государства, - написал он.

Напомним, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня на сайте Верховной Рады Украины появилас петиция с требованием к депутатам в кратчайшие сроки прекратить лицензионную деятельность "пророссийских" телеканалов.