13:58 21.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин просит СНБО ввести санкции против российских издательств

Кабинет министров Украины в пятницу, 21 сентября, принял решение об обращении к Совету национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских издательств.

Кабмин просит СНБО ввести санкции против российских издательств

Кабмин просит ввести санкции против издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины. Как написал в своем Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, правительство приняло решение.

Должны быть введены персональные экономические санкции против российских издательств, которые являются лидерами по производству и распространению книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению украинского государства, - написал он.

Напомним, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня на сайте Верховной Рады Украины появилас петиция с требованием к депутатам в кратчайшие сроки прекратить лицензионную деятельность "пророссийских" телеканалов.


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