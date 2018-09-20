17:41 20.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Житомире ушел из жизни заслуженный врач Украины

Владимир Башек, который более традцати лет занимал должность главного врача Центральной детской городской больницы в Житомире, скончался на 71 году жизни. Печальную новость сообщила его сотрудница Наталья Леонченко на своей страничке в Facebook.

В Житомире ушел из жизни заслуженный врач Украины

Согласно ее словам, утром четверга 21 сентября пересталось биться сердце невероятно талантливого человека. Умер всеми известный  заслуженный врач Украины -  Владимир Башек.

Вместе с тем коллега Леонченко подчеркнула, что для многих он был почетным гражданином своего города. Помимо всего прочего, он был депутатом многих созывов, отцом, дедушкой, человеком прекрасной семьи, а также настоящим товарищем.

"Вечная память. Соболезнования родным и близким", - подчеркнула она.

Справка: Владимир Иосифович Башек родился 12 октября 1947 года. C 1979 года и о сих пор он занимал должность главного врача Центральной детской городской больницы. В 2015 году, в 6-й раз, Владимир Башек был избран депутатом Житомирского горсовета. Башек был самым старым депутатом городского совета и имел звание заслуженного врача Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 74 году жизни умерла всеми любимая народная артистка Украины Клара Попович-Лабик. 


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