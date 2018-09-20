В Украине вновь изменились правила вывоза детей за границу

Отмечается, что если ранее с ребенком было позволено выехать за границу по согласию обоих родителей, то сейчас в такие правила внесли дополнительные коррективы.

Кроме того, если даже родители не вели обязанности по плате алиментов или доводили это через суд, это было поводом для лишения судебного процесса другого родителя. Так, в этом году благодаря первому пакету закона, ребенок мог покинуть территорию Украины без решения второго родителя.

После принятия второго пакета закона, может учитываться согласие только одного из родителей, с которым проживает ребенок. То есть, разрешение второго родителя, который уплачивает алименты может не учитываться.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно норме закрепленной в изменениях в Налоговый кодекс, украинцы больше не будут платить налоги с алиментов. Такое нововведение предусматривает, что в перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку, относятся средства, уплаченные в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования.