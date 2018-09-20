08:59 20.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100204003:Polishuk

В среду на Донбассе ранен один украинский военный

За минувшие сутки, среду, 19 сентября, боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В среду на Донбассе ранен один украинский военный

При этом противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых столкновения один украинский военнослужащий получил ранения.

Ак сообщае УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в основном противник обстреливал украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, днем из минометов калибра 82-мм боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Лебединский и Водяное.

Кроме того, опорный пункт украинских войск у Крымского был обстрелян вечером в среду из миномета 120-го калибра. Также под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция ООС неподалеку Луганского.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки был уничтожен один и ранены трое боевиков.

Уже с начала текущих суток противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за минувшие сутки вторник, 18 сентября, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий вчера погибли двое наших военных. Еще один военнослужащий получил легкие ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко заверил, что никаких провокаций после получения Томоса он не допустит В США на проезжую часть рухнул самолет, пострадали несколько человек Гройсман предложил Омеляну внести за него залог В КГГА заверили, что завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив