В среду на Донбассе ранен один украинский военный

При этом противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых столкновения один украинский военнослужащий получил ранения.

Ак сообщае УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, в основном противник обстреливал украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, днем из минометов калибра 82-мм боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Лебединский и Водяное.

Кроме того, опорный пункт украинских войск у Крымского был обстрелян вечером в среду из миномета 120-го калибра. Также под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция ООС неподалеку Луганского.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки был уничтожен один и ранены трое боевиков.

Уже с начала текущих суток противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за минувшие сутки вторник, 18 сентября, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий вчера погибли двое наших военных. Еще один военнослужащий получил легкие ранения.