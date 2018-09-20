В четверг в Украине солнечно и сухо

Существенных осадков не предвидится. Ветер ожидается северо-западный, северо-западный и северо-восточный до 3-8 метров на секунду. Днем столбики термометров покажут 25-28 теплых градусов.

В Киеве сегодня утром небо будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины в четверг сухо и по летнему жарко. Температура воздуха ночью составит 9-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

На севере страны сегодня осадков не предвидится. Ночная температура воздуха составит 9-14 градусов тепла. Днем будет от 23 до 28 градусов со знаком плюс.

В центре Украины сегодня также сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью в Винницкой и Черкасской областях составит 8-14 градусов, в остальных областях региона 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

На востоке страны небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла. Днем термометры покажут от 23 до 28 жарких градусов.

На юге Украины сегодня жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 9-15 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-28 градусов.

Народный прогноз: 20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много "одежки" - быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.