02:00 20.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "Борисполе" пограничники обнаружили крупную партию кокаина - ФОТО, ВИДЕО

В столичном аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы обнаружили и изъяли большую партию кокаина.

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Общий вес находки составил пять килограммов. Как сообщила в среду, 19 сентября, пресс-служба Государственной пограничной службы, пять пакетов общим весом 5,4 килограммов обнаружены в аэропорту в чемодане транзитного пассажира, летевшего из Варшавы в Тель-Авив.

Во время проверки багажа на один из чемоданов пассажиров сработала служебная собака. После чего багаж изъяли на детальную проверку и обнаружили в двойной стенке и пять пакетов белого порошка.

Обнаруженное вещество отправлено на дополнительную проверку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в международном автомобильном пункте пропуска Грушев во Львовский области пограничники обнаружили семь чемоданов с маковой соломкой, которые украинец пытался ввезти в страну в автобусе.


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