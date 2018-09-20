13:09 20.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Тесть і теща Ситника проживають в РФ і підтримують "русскій мір" - ФОТО

Батьки дружини Директора НАБУ Артема Ситника – громадяни Російської Федерації. Наразі вони проживають на території Росії.

Тесть і теща Ситника проживають в РФ і підтримують

Інформацією про рідню дружини Ситника з виданням ІНФОРМАТОР поділився друг сім’ї Директора НАБУ.

Жіноче прізвище дружини Ситника – Зюбіна. Звати її Ганна Миколаївна. Народилася Ситник (Зюбіна) Ганна Миколаївна 13 травня 1978 року.

Батьки Ганни Миколаївни проживають на території Росії і є громадянами РФ. Батько – Микола Зюбін народився 13 грудня 1952 року. Маму дружини Ситника звати Алла, 23.01.1956 року народження.

Також інсайдер поділився фотографією з архіву сім’ї Ситників. На ній – Микола Зюбін з донькою. Одяг і головний убір Ганни Ситник вартий окремої уваги. Безпомилково можна стверджувати, що сім’я Зюбінів – прихильники Радянського Союзу.


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