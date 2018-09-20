Сумской городской суд разрешил задержать вдову убитого депутата Анатолия Жука

Ее подозревают в убийстве своего мужа, бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука. Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, ходатайство поданное прокуратурой области было рассмотрено следственным судьей 18 сентября.

Прокуратура просила разрешение на задержание подозреваемого Анны Жук.

Соответствующее решение суда является основанием для объявления подозреваемой в международный розыск Интерпола и последующей экстрадиции, поскольку после убийства в начале августа женщина вместе с ребенком и водителем пересекли госграницу Украины и нелегально выехали в Россию без намерений возвращаться в страну, - пояснили в прокуратуре.

Там также рассказали, что статьи, по которым подозревают беглянку, это Умышленное убийство, Умышленное повреждение имущества путем поджога и Незаконное обращение с оружием Уголовного кодекса Украины.

Напомним, следствие установило, что убийство бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука совершила его жена Анна на фоне неприязненных отношений.

Как сообщал УРА-Информ, 2 августа 2018 года в Сумах во дворе собственного частного дома отец нашел тело своего 35-летнего сына Анатолия Жука. На теле потерпевшего обнаружили два огнестрельных ранения, а рядом нашли пистолет.