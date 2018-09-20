Полиция Черниговской области задержала семь криминальных авторитетов

Правоохранители Черниговской области разоблачили большое количество авторитетов криминала. Среди задержанных есть жители Кавказа, которые были пойманы на горячем во время встречи с координатором преступности. Об этом сообщает Сектор коммуникации областной полиции.
Как сообщается, патрульные на трассе остановили три автомобиля, которые двигались вместе. Копы утверждают, что все проходило по соблюдению всех мер безопасности. Было задержано пять украинцев и двое выходцев из Кавказа.
"Задержали их во время общения с ворами в законе, которые сейчас находятся в пункте перебивания иностранцев", - сообщают полицейские.
Кроме того, во время обыска злоумышленников, у одного из них было выявлено наркотические средства. Сейчас решается вопрос о принятии решения и вноса данных в единый досудебный реестр.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на Лесном массиве полицейский задержал рэкетира. По предварительной информации, правоохранителю позвонили с неизвестного номера и сказали, что один из его родственников попал в беду. Вымогатели стали требовать 5000 долларов.