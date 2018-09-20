МВД создаст реестр центров наркозависимости

Известно, что вопрос о создании таких центров поднял министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

По словам главы СНБО, именно такие учреждения будут помогать людям возвращаться к жизни после длительной зависимости. Также он утверждает, что в таких центрах будут работать квалифицированные специалисты. А правоохранителям это позволит держать полный контроль над такими людьми.

В свою очередь Аваков заявил, что в течении месяца будут созданы подобные центры и будут вносится все сведения о участниках. Кроме того, будут выделены специальные офицеры, которые будут наблюдать за больными после лечения.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Печерский районный суд Киева вынес решение взыскать с Кабмина и Госказначейской службы средства за утраченное имущество переселенцев.