08:30 20.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МВД создаст реестр центров наркозависимости

Министерство внутренних дел Украины сообщило о создании реестра центров психологической адаптации и наркозависимости. Как сообщили в Департаменте коммуникации такие меры необходимы для полного контроля и учета правоохранителями ситуации членов этих центров.

МВД создаст реестр центров наркозависимости

Известно, что вопрос о создании таких центров поднял министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

По словам главы СНБО, именно такие учреждения будут помогать людям возвращаться к жизни после длительной зависимости. Также он утверждает, что в таких центрах будут работать квалифицированные специалисты. А правоохранителям это позволит держать полный контроль над такими людьми.

В свою очередь Аваков заявил, что в течении месяца будут созданы подобные центры и будут вносится все сведения о участниках. Кроме того, будут выделены специальные офицеры, которые будут наблюдать за больными после лечения.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Печерский районный суд Киева вынес решение взыскать с Кабмина и Госказначейской службы средства за утраченное имущество переселенцев.


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