Гройсман предложил Омеляну внести за него залог

Об этом в среду вечером, 19 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил с министр. Он также заверил, что премьер позвонил ему и предложил свою помощь.

В правительстве позиция такова, она направлена на мою поддержку. Владимир Борисович действительно выразил свою готовность внести за меня залог, если это будет нужно, - рассказал Омелян, добавив, что такую же готовность выразил и Арсений Яценюк.

И таких желающих, по словам министра, было несколько десятков.

Напомним, НАБУ объявило Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. В Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании министру инфраструктуры меры пресечения в виде залога пять миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, 19 сентября стало известно, что Соломенский районный суд города Киева арестовал имущество министра инфраструктуры Владимира Омеляна.