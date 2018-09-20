Финляндия построит забор на границе с Россией

Для защиты от диких кабанов, которые являются переносчиками вируса африканской чумы свиней будет возведет стальной забор, который протянется от территории Юго-восточной Финляндии до Кайнуу, одного из центральных регионов страны.

Как сообщает в среду, 19 сентября, сайт Yle, до сих пор в Финляндии не было выявлено вируса АЧС, однако случаи заражения АЧС выявлены в России в 200 километрах от финской границы.

При этом советник министерства сельского и лесного хозяйства Катри Левонен заявила, что

это заболевание очень коварно, так как распространяется также через мясо. Вирус очень устойчив к высоким температурам. Многие продукты из свинины не проходят термической обработки выше 80 градусов, той отметки, при которой вирус погибает, - пояснила она, добавив что сосиски, ветчина и изделия из свинины в целом готовятся обычно при низких температурах, поэтому вирус может быть в сырокопченой колбасе и в других продуктах из свинины

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 сентября в Орловской области России был зарегистрирован очередной случай АЧС.