Детей в Днепре отравились питьевой водой - Госпродпотребслужба

Об этом в среду, 19 сентября, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области. По данным ведомства, основная причина заболевания - питьевая вода.

Проблема в сетях. Неправильно подключены водонагреватели. Пошел перекрестный поток воды. И грязь, которая накопилась в бойлерах, и вода, которая там застоялась, отправились в сеть, - пояснили эксперты, добавив, что сегодня при городском совете было проведение внеплановое заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, на которой был утвержден план мероприятий по локализации этой вспышки.

Напомним, в Днепре школе №62 массово отравились дети. В больницу за помощью уже обратилось 16 учеников.

По последним данным, как сообщал УРА-Информ, количество отравившихся школьников возросло до 39 человек.