01:00 20.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Детей в Днепре отравились питьевой водой - Госпродпотребслужба

Причиной массового отравления детей в школе №62 в городе Днепр стала питьевая вода. Врачи подтвердили диагноз "острая кишечная инфекция" у всех больных. У некоторых детей обнаружили вирусы.

Детей в Днепре отравились питьевой водой - Госпродпотребслужба

Об этом в среду, 19 сентября, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области. По данным ведомства, основная причина заболевания - питьевая вода.

Проблема в сетях. Неправильно подключены водонагреватели. Пошел перекрестный поток воды. И грязь, которая накопилась в бойлерах, и вода, которая там застоялась, отправились в сеть, - пояснили эксперты, добавив, что сегодня при городском совете было проведение внеплановое заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, на которой был утвержден план мероприятий по локализации этой вспышки.

Напомним, в Днепре школе №62 массово отравились дети. В больницу за помощью уже обратилось 16 учеников.

По последним данным, как сообщал УРА-Информ, количество отравившихся школьников возросло до 39 человек.


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