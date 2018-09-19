ВУЗЫ в Запорожье обманывали своих студентов

Под прицел следствия попали Запорожская инженерная академия и Запорожский медицинский университет.

Как отмечается, работники университетов получали финансовую выгоду в размере 10 тыс. долларов, за прогулы студентов.

В двух учебных заведениях был проведен обыск, после которого было найдено около 110 тыс. долларов и 70 тыс. евро. В данное время продолжается следствие. Правоохранители допрашивают студентов и персонал университетов.

Как сообщалост ранее в "УРА-Информ", в Днепре судья одного из райсудов требовал от местного бизнесмена пятнадцать тысяч долларов за послабление ему меры пресечения. Как известно, за указанную сумму судья пообещал подозреваемому в рейдерстве и подделке документов изменить меру пресечения на более мягкую.