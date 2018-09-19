Во вторник на Донбассе двое военных погибло, один военнослужащий получил легкие ранение

При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий вчера погибли двое наших военных. Еще один военнослужащий получил легкие ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики в основном вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник стрелял по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Мощным обстрелом из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции Объединенных сил на Светлодарском направления в районе населенного пункта Луганское.

Также по позициям защитников Крымского на Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты БМП-1.

При этом с начала текущих суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на Луганском, Березовой - на Донецком и Лебединского на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников сегодня с тура нет.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки трое боевиков были уничтожены, еще пятеро получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки понедельник, 17 сентября, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью, потер среди украинских военнослужащих нет.