Во вторник на Донбассе двое военных погибло, один военнослужащий получил легкие ранение

За минувшие сутки вторник, 18 сентября, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий вчера погибли двое наших военных. Еще один военнослужащий получил легкие ранения.
Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики в основном вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Противник стрелял по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Мощным обстрелом из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции Объединенных сил на Светлодарском направления в районе населенного пункта Луганское.
Также по позициям защитников Крымского на Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты БМП-1.
При этом с начала текущих суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на Луганском, Березовой - на Донецком и Лебединского на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников сегодня с тура нет.
По данным украинской разведки, за минувшие сутки трое боевиков были уничтожены, еще пятеро получили ранения.
Напомним, за минувшие сутки понедельник, 17 сентября, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью, потер среди украинских военнослужащих нет.