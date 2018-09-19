08:59 19.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник на Донбассе двое военных погибло, один военнослужащий получил легкие ранение

За минувшие сутки вторник, 18 сентября, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Во вторник на Донбассе двое военных погибло, один военнослужащий получил легкие ранение

При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий вчера погибли двое наших военных. Еще один военнослужащий получил легкие ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики в основном вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник стрелял по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Мощным обстрелом из минометов 120-го и 82-го калибра подверглись позиции Объединенных сил на Светлодарском направления в районе населенного пункта Луганское.

Также по позициям защитников Крымского на Луганском направлении боевики дважды открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты БМП-1.

При этом с начала текущих суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Троицкого на Луганском, Березовой - на Донецком и Лебединского на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников сегодня с тура нет.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки трое боевиков были уничтожены, еще пятеро получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки понедельник, 17 сентября, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью, потер среди украинских военнослужащих нет.


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