15:53 19.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине изменились правила разметки дорог

С начала сентября в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы, согласно которым полосу дорожного движения можно сужать. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

В Украине изменились правила разметки дорог

Отметим, что такие нормы будут действовать в селах и городах, при реконструкции или ремонте.

"Это важные требования безопасности, которые уже давно используются в Европе и теперь внедрены у нас", – цитирует Парцхаладзе пресс-служба Кабмине.

Кроме того он добавил, что возможность сужения полос букдут способствовать уменьшению смертности и безопасности водителей на дорогах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", отныне водитель которого остановила полиция, должен передать документы в руки полицейского. Новые изменения в ПДД приняли депутаты профильной комиссии ВР. По новым правилам, водитель будет обязан при остановке держать руки в поле зрения полицейского и на требования заглушить двигатель, включить аварийный сигнал и выйти из автомобиля.


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