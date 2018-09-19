В среду во всех областях Украины по летнему жарко

Существенных осадков синоптики не обещают. Солнце прогреет воздух до жарких 27 градусов.

Ветер западный, 3-8 метров на секунду.

В Киеве сегодня погода будет ясно и теплой. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-12 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 21 до 28 градусов выше нуля.

На севере страны в среду жарко и сухо. Ночная температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

На востоке страны сегодня также будет сухая и жаркая погода. Ночью столбики термометров покажут от 5 до 12 градусов тепла, Дневная температура воздуха составит 21-26 градусов со знаком плюс.

На юге Украины также сухо и жарко. Ночная температура воздуха не опустится ниже 9-15 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-28 градусов.

В Крыму в среду сухая и жаркая погода. Ночная температура воздуха не опустится ниже 9-14 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-28 градусов.

Народный прогноз : В этот день почитается память архистратига Михаила. С 19 сентября начинались Михайловские заморозки по утрам: Михаил заморозком землю прихватил. В старину наши предки зиму определяли по осиновым листьям: если они ложатся лицом вверх - к студеной зиме, изнанкой кверху - зима будет теплой, а если и так и сяк - то зима умеренная будет.