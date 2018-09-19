Украинцы по новому смогут посещать Грузию

Кабинет министров Украины подписал соглашение с братской страной – Грузией о безвизовых поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт. Об этом сообщается на сайте правительства.
Так, после утверждения соглашения, теперь у украинцев есть больше возможности ездить в Грузию. Кроме того, между странами действует соглашение о безвизовых поездках. Известно, что такие меры облегчают гражданам двух стран оформление долгосрочных виз для проживания или пребывания в странах сроком до 90 дней.
Однако,у властей Грузии свои расчеты на пользование такими картами. Предполагается, что они позволят поднять экономику и бюджет страны, ели нахлынет большой поток туристов.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", Кабинет министров Украины одобрил законопроект о соглашении на безвизовое посещение Восточной Республики Уругвай. Отмечается, что такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.