21:58 19.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина в Минске потребовала отказаться от проведения "выборов" на оккупированном Донбассе

В Минске в среду, 19 сентября, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу призвала России отказаться от проведения "выборов" в оккупированном Донбассе.

Украина в Минске потребовала отказаться от проведения

Проведение таких "выборов" нарушает обязательства России как стороны минских соглашений и ставит под угрозу весь минский процесс. Об этом на своей страничке в Facebook по итогам сегодняшних переговоров написала пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она также отметила, что если такие выборы будут проведены их результаты не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что объявленные в "ДНР" и "ЛНР" так называемые "выборы" являются нелегитимными.


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