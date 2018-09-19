Появились подробности запрета лекарств от насморка

Об этом передает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Сообщается, что со вчерашнего дня населения Украины не сможет больше купить иностранные лекарства для лечения ринита и заложенности носа.

Acatar Acti-Tabs

Этим лекарством украинцы лечили заложенность носа и ринит. Зачастую в аптеках его покупали в блистерах по 12 таблеток. По предварительнім данным, его предприятие находится в Польше.

Cirrus Duo

Немецкое средство употребляли также для облегчения симптомов ринита, таких как отек слизистых оболочек носа и околоносовых пазух, насморк, заложенность носа и чихание. Его производитель - USB Pharma GmbH.

Какое лекарство теперь будут покупать граждане Украины пока неизвестно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Министерстве здравоохранения опубликовали список бесплатных средств населению страны, которые лечатся на стационаре.