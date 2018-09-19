16:49 19.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Появились подробности запрета лекарств от насморка

В Украине запретили несколько популярных лекарства, которые помогали гражданам нашей страны быстрому выздоровлению в осеннюю погоду. Основной причиной таких действий является большое количество незарегистрированных препаратов в украинском государстве.

Появились подробности запрета лекарств от насморка

Об этом передает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Сообщается, что со вчерашнего дня населения Украины не сможет больше купить иностранные лекарства для лечения ринита и заложенности носа.

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Этим лекарством украинцы лечили заложенность носа и ринит. Зачастую в аптеках его покупали  в блистерах по 12 таблеток. По предварительнім данным, его предприятие находится в Польше.

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Немецкое средство употребляли также для облегчения симптомов ринита, таких как отек слизистых оболочек носа и околоносовых пазух, насморк, заложенность носа и чихание. Его производитель - USB Pharma GmbH.

Какое лекарство теперь будут покупать граждане Украины пока неизвестно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Министерстве здравоохранения опубликовали список бесплатных средств населению страны, которые лечатся на стационаре.


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