09:59 19.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пограничники на Львовщине в багаже обнаружили 80 килограмм маковой росинки

В среду утром, 19 сентября, пограничники Львовской области обнаружили в багаже одного из пассажиров автобуса 80 килограмм маковой росинки.

Пограничники на Львовщине в багаже обнаружили 80 килограмм маковой росинки

Инцидент произошел международном автомобильном пункте пропуска "Грушев". Сотрудники погранслужбы проводили углубленный досмотр рейсового автобуса "Neoplan" с украинскими номерами.

Во время осмотра у гражданина Украины в багаже выявлено семь чемоданов, в которых он вез маковую соломку. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, чемоданы, наполненные веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения обнаружила служебная собака.

Изъятые чемоданы направлены на обследование, а полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области неподалеку сел Розовка и Холмок правоохранители заметили тайник с марихуаной на 39 миллионов гривен. На месте инцидента было обнаружено около одного гектара кустов марихуаны, которая сдавалась в аренду.

Также в нескольких заброшенных хозяйственных помещениях правоохранители обнаружили стебли конопли, которая готовилась для расфасовки. Кроме всего перечисленного, было замечено высушенное наркотическое вещество, расфасованное в специальные пакеты и стеклянные банки для консервирования.


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