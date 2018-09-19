Пограничники на Львовщине в багаже обнаружили 80 килограмм маковой росинки

Инцидент произошел международном автомобильном пункте пропуска "Грушев". Сотрудники погранслужбы проводили углубленный досмотр рейсового автобуса "Neoplan" с украинскими номерами.

Во время осмотра у гражданина Украины в багаже выявлено семь чемоданов, в которых он вез маковую соломку. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, чемоданы, наполненные веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения обнаружила служебная собака.

Изъятые чемоданы направлены на обследование, а полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области неподалеку сел Розовка и Холмок правоохранители заметили тайник с марихуаной на 39 миллионов гривен. На месте инцидента было обнаружено около одного гектара кустов марихуаны, которая сдавалась в аренду.

Также в нескольких заброшенных хозяйственных помещениях правоохранители обнаружили стебли конопли, которая готовилась для расфасовки. Кроме всего перечисленного, было замечено высушенное наркотическое вещество, расфасованное в специальные пакеты и стеклянные банки для консервирования.