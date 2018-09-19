11:32 19.09.2018 | Общество | Новости
100203947:nastya

Москвичи вышли на улицы в поддержку украинских политзаключенных

Накануне жители Москвы вышли на улицы с протестом в поддержку украинских политзаключенных. Как сообщает издание "Крым. Реалии", одиночные пикеты проводились активистами возле администрации президента РФ.

Москвичи вышли на улицы в поддержку украинских политзаключенных

Главным требованием активистов является освобождение украинских заключенных в российских тюрьмах, Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают бессрочную голодовку. А также всех задержанных крымских татар.

Граждане Москвы выходят из зомбированного  

По словам организаторов акции, такие действия необходимо проводить, чтобы народ РФ понимал всю суть ситуации Украины и Крыма, что российские политики играют тут немалую роль.

Участница инициативы "Стратегии-18" Вера Лаврешина утверждает, что люди начали понимать суть всех политических дел, которыми занимается нынешняя власть РФ. Наверное, понимают, что переломный момент с невыплатой пенсий, зарплат и медицины – близок.

Добавим, что все организаторы и участники организации "Стратегии-18" ежемесячно выходят на улицы Москвы с акциями, чтобы рассказывать и доносить всю суть политической ситуации в оккупированном Крыму.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", накануне более чем в 38 городах России в день выборов во всех регионах федерации, задержали более тысячи человек, которые вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста.


Поделиться
Читайте также:
 
Наличный доллар в среду набрал две копейки В Киеве столкнулись две иномарки, пострадал один из водителей - ФОТО Члены саммита в Зальцбурге определили главные темы переговоров С сентября украинским пенсионерам будут выдавать новые удостоверения - ПФУ
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив