Москвичи вышли на улицы в поддержку украинских политзаключенных

Главным требованием активистов является освобождение украинских заключенных в российских тюрьмах, Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают бессрочную голодовку. А также всех задержанных крымских татар.

Граждане Москвы выходят из зомбированного

По словам организаторов акции, такие действия необходимо проводить, чтобы народ РФ понимал всю суть ситуации Украины и Крыма, что российские политики играют тут немалую роль.

Участница инициативы "Стратегии-18" Вера Лаврешина утверждает, что люди начали понимать суть всех политических дел, которыми занимается нынешняя власть РФ. Наверное, понимают, что переломный момент с невыплатой пенсий, зарплат и медицины – близок.

Добавим, что все организаторы и участники организации "Стратегии-18" ежемесячно выходят на улицы Москвы с акциями, чтобы рассказывать и доносить всю суть политической ситуации в оккупированном Крыму.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", накануне более чем в 38 городах России в день выборов во всех регионах федерации, задержали более тысячи человек, которые вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста.