Москвичи вышли на улицы в поддержку украинских политзаключенных

Накануне жители Москвы вышли на улицы с протестом в поддержку украинских политзаключенных. Как сообщает издание "Крым. Реалии", одиночные пикеты проводились активистами возле администрации президента РФ.
Главным требованием активистов является освобождение украинских заключенных в российских тюрьмах, Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают бессрочную голодовку. А также всех задержанных крымских татар.
Граждане Москвы выходят из зомбированного
По словам организаторов акции, такие действия необходимо проводить, чтобы народ РФ понимал всю суть ситуации Украины и Крыма, что российские политики играют тут немалую роль.
Участница инициативы "Стратегии-18" Вера Лаврешина утверждает, что люди начали понимать суть всех политических дел, которыми занимается нынешняя власть РФ. Наверное, понимают, что переломный момент с невыплатой пенсий, зарплат и медицины – близок.
Добавим, что все организаторы и участники организации "Стратегии-18" ежемесячно выходят на улицы Москвы с акциями, чтобы рассказывать и доносить всю суть политической ситуации в оккупированном Крыму.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Иформ", накануне более чем в 38 городах России в день выборов во всех регионах федерации, задержали более тысячи человек, которые вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста.