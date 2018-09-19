22:59 19.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203989:Polishuk

Донбасс одна из самых заминированных территорий в мире, - Сайдик

Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире.

Донбасс одна из самых заминированных территорий в мире, - Сайдик

Сегодня в Минске на заседании работая группа по безопасности обсуждала вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также разминирования.

Об этом рассказал в среду, 19 сентября, на брифинге по итогам заседания трехстронней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он также отметил, что координатор группы по безопасности Эртугрул Апакан в связи и со сложившейся ситуацией подчеркнул важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему.

Сайдик также сообщил, что следующее заседание в Минске состоится 2 октября. Он также напомнил, что координатор рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам, посол Тони Фриш встретился с незаконно удерживаемыми на Донбассе и проинформировал о своей поездке в зону конфликта по обе стороны линии соприкосновения. В частности, координатор посетил 11 мест содержания удерживаемых лиц в Харькове, Старобельске, Донецке, Луганске и Бахмуте. Там он встретился с 36 заключенными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу призвала России отказаться от проведения "выборов" в оккупированном Донбассе.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцы на первое полугодие задекларировали четыре триллионов гривен доходов В Украине с октября "пакеты малыша" будут выдавать в день выписки из больницы, - Рева В Украине с октября "пакеты малыша" будут выдавать в день выписки из больницы, - Рева В России разбился очередной истребитель
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив