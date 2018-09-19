Донбасс одна из самых заминированных территорий в мире, - Сайдик

Сегодня в Минске на заседании работая группа по безопасности обсуждала вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также разминирования.

Об этом рассказал в среду, 19 сентября, на брифинге по итогам заседания трехстронней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он также отметил, что координатор группы по безопасности Эртугрул Апакан в связи и со сложившейся ситуацией подчеркнул важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему.

Сайдик также сообщил, что следующее заседание в Минске состоится 2 октября. Он также напомнил, что координатор рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам, посол Тони Фриш встретился с незаконно удерживаемыми на Донбассе и проинформировал о своей поездке в зону конфликта по обе стороны линии соприкосновения. В частности, координатор посетил 11 мест содержания удерживаемых лиц в Харькове, Старобельске, Донецке, Луганске и Бахмуте. Там он встретился с 36 заключенными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу призвала России отказаться от проведения "выборов" в оккупированном Донбассе.